O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje que "é o momento" para "um novo começo" da União Europeia e que os problemas e divergências existentes "são pouca coisa" em comparação com os aspetos positivos.

"Sente-se na União Europeia que é o momento para um novo começo", afirmou o chefe de Estado português, em declarações aos jornalistas após um encontro com a presidente do Chile, Michelle Bachelet, no Paço de São Miguel, em Évora, no âmbito da visita de Estado da sua homóloga.

Marcelo admitiu que "há fatores críticos, problemas no relacionamento entre os povos e os políticos e de incompreensão sobre algumas situações sociais, divisões em matérias económicas, financeiras, de refugiados e de imigrantes", mas frisou que "tudo isso comparado com o tem de positivo é pouca coisa".