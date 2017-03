Actualidade

O IndieLisboa, Festival Internacional de Cinema Independente de Lisboa, abrirá a 03 de maio com "Colo", de Teresa Villaverde, e encerrará com o documentário "I am not your negro", de Raoul Peck, revelou hoje a organização.

"Colo" chega ao IndieLisboa depois de ter tido estreia mundial no festival de Cinema de Berlim, integrado na competição. A longa-metragem espelha, ainda que indiretamente, a crise financeira e os efeitos que teve na vida das pessoas, como contou a realizadora na altura à agência Lusa.

Para encerrar o 14.º IndieLisboa, a 14 de maio, a organização escolheu o documentário "I am not your negro", de Raoul Peck, a partir de uma obra inacabada de James Baldwin sobre racismo e direitos civis nos Estados Unidos.