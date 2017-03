Actualidade

O Tribunal Supremo da Venezuela assumiu hoje os poderes do parlamento do país, que atualmente é controlado pelos opositores do Governo do Presidente venezuelano Nicolás Maduro.

"Enquanto persistir o desacato à justiça e a invalidade da Assembleia Nacional, os poderes parlamentares serão exercidos diretamente pela câmara constitucional do Tribunal Supremo ou pelo órgão que esta estipular para salvaguardar o Estado de direito", segundo a decisão publicada pelo tribunal na noite de quarta-feira.

O tribunal decidiu em agosto de 2016 que a maioria da oposição na Assembleia Nacional estava desacreditada por ter permitido o juramento de três deputados que foram suspensos por suposta fraude eleitoral, acusações que a oposição condena e aponta como uma tentativa de reduzir o seu poder no parlamento.