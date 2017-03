Actualidade

O Plano Nacional de Leitura (PNL) para os próximos dez anos vai apostar na "literacia científica e digital" para crianças e adultos e incluirá bibliotecas escolares, instituições de ensino superior e Centros Ciência Viva, revelou hoje o Governo.

O Conselho de Ministros aprovou as linhas orientadoras para o Plano Nacional de Leitura até 2027, que será implementado e monitorizado por uma comissão presidida por Teresa Calçada e Elsa Maria Conde.

"Privilegia-se no PNL 2027 uma política interministerial, com uma aposta clara na literacia científica e digital e na interação com outras esferas de conhecimento, como a artística, privilegiando sempre a abordagem inclusiva das práticas de leitura", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.