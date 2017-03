Cultura

O CDS-PP apresentará na sexta-feira no parlamento um louvor pelo Dia Mundial do Teatro, que também homenageia o ator Ruy de Carvalho, que depois almoçará líder centrista, Assunção Cristas.

No almoço com Ruy de Carvalho, que decorrerá na Assembleia da República, participarão também a vice-presidente do parlamento Teresa Caeiro e o líder parlamentar, Nuno Magalhães.

No voto apresentado pelos centristas é feita uma referência ao ator Ruy de Carvalho, "que celebra este mês os seus 90 anos de uma extraordinária vida, 75 dos quais dedicados ao Teatro".