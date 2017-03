CGD

O Estado injetou hoje 2.500 milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos (CGD), concluindo assim a segunda fase do processo de recapitalização do banco público, informou hoje o Ministério das Finanças.

"Conclui-se hoje a segunda fase do processo de recapitalização da CGD, com a subscrição e realização do aumento de capital em dinheiro pelo Estado Português, no montante de 2.500 milhões de euros", anunciou hoje o ministério tutelado por Mário Centeno.

Para as Finanças, com esta injeção estatal, que ocorre depois de a CGD já ter aumentado o seu capital em 1.945 milhões de euros, "Portugal fica com o seu principal banco em condições sólidas, assim contribuindo para o fortalecimento do sistema financeiro do país e para a dinamização da economia portuguesa".