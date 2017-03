Actualidade

O acelerador do investimento municipal, mecanismo criado pelo Governo em novembro para aumentar a execução dos fundos comunitários 2020, permitiu injetar mais 22 milhões de euros em 30 municípios do Norte, anunciou hoje a autoridade gestora do Norte 2020.

Em causa estão os municípios da região que submeteram até 15 de fevereiro os pedidos de pagamento ao programa operacional regional Norte 2020 relativos a projetos em curso - a implementar no contexto dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDU) e dos Planos de Ação para a Reabilitação Urbana (PARU) - e que por isso viram aumentar em 10% a verba aprovada, indicou hoje a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), responsável pela gestão do programa.

"Criado pela Comissão Interministerial de Coordenação do Portugal 2020 [em novembro do ano passado], esta medida permitiu às autarquias uma majoração de 10% no apoio concedido", explica a CCDR-N em nota na página oficial do Norte 2020, acrescentado que "para tal, os municípios tinham de antecipar até 15 de fevereiro uma execução superior a 15% do valor aprovado para um dos projetos integrados no PEDU ou PARU".