Papa

A cantata "As maravilhas de Fátima", produção que junta 240 intérpretes e conta a história das aparições, é estreada no dia 02 de abril, domingo, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

A partir do papel do padre Manuel Formigão (1883-1858), que fez os primeiros inquéritos aos pastorinhos Jacinta, Lúcia e Francisco após as aparições de 1917, constrói-se um espetáculo com música de António Cartageno e textos construídos a partir de fontes literárias da época.

A iniciativa é das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima e a produção do Conservatório de Música de Ourém e Fátima (CMOF), com a Orquestra Clássica de Fátima.