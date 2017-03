Novo Banco

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, exigiu hoje que os esclarecimentos que o Governo vai dar na sexta-feira sobre a venda do Novo Banco sejam "cabais" sobre as responsabilidades públicas, diretas ou indiretas, associadas à operação.

"Que se possa saber com clareza, objetividade e transparência se os contribuintes vão ser chamados, direta ou indiretamente, a poder suportar algum custo associado a esta operação", afirmou Luís Montenegro em declarações aos jornalistas no parlamento, considerando que tal "é relevante para a análise política" que os partidos farão da solução apresentada.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, dará, na sexta-feira "todas as explicações relativas ao processo de venda do Novo Banco", anunciou a ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros de hoje.