Actualidade

O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, disse hoje que os sistemas de teleconsulta são uma tendência "irreversível" no Serviço Nacional de Saúde(SNS) e prometeu o apoio do Governo ao seu desenvolvimento.

Intervindo, por videoconferência, num seminário intitulado "TeleSaúde no AVC - Do evento ao domicílio", promovido pelo hospital Rovisco Pais - Centro de Medicina e Reabilitação da Região Centro, Adalberto Campos Fernandes disse ainda que tem havido "experiências muito interessantes" em Portugal com sistemas do género, nas áreas da medicina de reabilitação, saúde mental, dermatologia e cirurgia vascular.

"Uma das formas de tornar o SNS mais próximo e amigo dos cidadãos é simplificar a vida aos doentes na relação com os profissionais", disse o ministro da Saúde.