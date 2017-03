Autárquicas

A campanha eleitoral para as próximas eleições autárquicas realiza-se entre 19 e 29 de setembro, segundo a Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais.

O Governo marcou hoje as eleições autárquicas para o próximo dia 01 de outubro.

De acordo com o artigo 47.º da Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais, "o período da campanha eleitoral inicia-se no 12.º dia anterior e finda às 24 horas da antevéspera do dia designado para as eleições".