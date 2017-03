Actualidade

A presidente do Chile, Michelle Bachelet, citou hoje José Saramago e Zeca Afonso na cerimónia em que recebeu o doutoramento Honoris Causa pela Universidade de Évora, que considerou "um reconhecimento do caminho" percorrido pelo seu país.

"Recebo como uma valorização do que representa o Chile para a comunidade académica de Portugal e, sobretudo, como um reconhecimento do caminho que o Chile decidiu percorrer para ser também um país com maior igualdade, justiça e liberdade" afirmou.

A chefe de Estado chilena, que discursava na Sala dos Atos da academia, agradeceu "com muita humildade" em seu nome e do seu país o grau académico que lhe foi conferido, referindo que a distinção "tem um enorme significado" para si.