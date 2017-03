modelo

A modelo Luísa Beirão deu entrada ontem de manhã, pelas 08h30, no Hospital de São José, em Lisboa, na sequência de uma agressão no dia a seguir ao aniversário da filha. De acordo com fonte hospitalar citada pelo JN, a manequim de 39 anos e também apresentadora «não ficou está em bom estado após a agressão», pelo que foi submetida a uma avaliação em cirurgia maxilo facial.