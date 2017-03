Papa

A secretária-geral do Sistema de Segurança Interna disse hoje que a reposição temporária do controlo de fronteiras é "uma medida complementar de reforço da segurança", sendo usual quando o papa visita outros Estados-membros da União Europeia.

"A reposição de fronteiras é uma medida adicional de suporte a todas as outras medidas (...).É uma medida complementar de reforço da segurança", disse aos jornalistas Helena Fazenda, no final da reunião do Conselho Superior de Segurança Interna (CSSI).

A secretária-geral do Sistema de Segurança Interna adiantou a reposição de controlo de fronteiras é uma medida "usual nos Estados-membros da União Europeia sempre" que o papa realiza uma visita, como foi o caso da Polónia e Malta.