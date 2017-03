'Sol Nascente'

A atriz Giovanna Antonelli marcou presença na sede da Globo Portugal, em Lisboa, para uma conferência de imprensa com os jornalistas. A conversa teve como pretexto a novela ‘Sol Nascente’, que tem estreia marcada no canal Globo para o dia 29 de maio, às 20h. Foi com “emoção” e “gostinho de saudade” que a artista, que veste a pele da protagonista Alice, assistiu a um vídeo da novela exibido aos jornalistas para dar início à conferência.

«’Sol Nascente’ fala sobre amor, família e amizade e acho que isso mexeu muito com o espectador. Tem um tom ingénuo e puro, e acho que fez um resgate desses três temas, que acho que nunca foram falados em simultâneo. Claro que tinha o tempero da vilania, porque a vida é mesmo assim, mas a prioridade eram histórias de amor em todas as idades, o olhar ao próximo, o companheirismo, a ajuda entre amigos, que acho que são os maiores valores da vida. Se não resgatarmos isso para as novas gerações e para os nossos filhos de nada vale estar aqui”, explicou Giovanna Antonelli aos jornalistas.

A atriz aproveitou para falar sobre o carinho que recebe sempre que visita Portugal. “Aqui sinto-me em casa. E senti isso desde a primeira vez que vim ao país, há 20 anos, quando estava praticamente a começar a minha carreira, tinha feito a Capitu [‘Laços de Família’], a Jade [‘O Clone’]. Sempre fui levada ao colo e recebi muito amor aqui em Portugal”.

Com estreia marcada para o dia 29 de maio, às 20h, no canal Globo, a novela ‘Sol Nascente’ tem como protagonista Giovanna Antonelli, no papel de Alice, filha adotiva de Tanaka (Luis Melo), e que nutre uma profunda gratidão pelo pai que a acolheu e proporcionou uma educação pautada pelos valores, costumes e cultura japonesa.