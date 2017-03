Actualidade

O Ministério Público de Coimbra pediu a perda de mandato do presidente da Câmara de Ourém, Paulo Fonseca, num processo em que o autarca é acusado de peculato e falsificação de documentos.

Paulo Fonseca é acusado, juntamente com mais quatro arguidos, de peculato e falsificação de documentos, num caso em que terá sido congeminado um plano, em 2011, para pagar parte do salário do na altura treinador de futsal do Grupo da Freixianda através da empresa municipal OurémViva.

O treinador terá recebido durante oito meses o vencimento de vigilante do Agrupamento de Escolas da Freixianda (485 euros mais subsídio de alimentação), sem nunca ter desempenhado tais funções, de forma que o clube conseguisse pagar a totalidade do seu salário (acordado em 1.200 euros), refere o Ministério Público, na acusação a que a agência Lusa teve acesso.