A autoridade de saúde reúne-se sexta-feira com vários organismos e associações para definir o local e disponibilização de tratamento preventivo da hepatite A, cujo surto em Portugal regista até ao momento 123 casos, segundo o diretor-geral da Saúde.

Segundo Francisco George, a reunião irá contar com a participação da Direção-Geral da Saúde (DGS), do organismo que regula o setor do medicamento (Infarmed), da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), da associação ILGA Portugal - Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual e Transgénero e do Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT).

De acordo com o diretor-geral da Saúde, o tratamento preventivo incluirá a administração da vacina, em moldes a definir, mas também outras medidas.