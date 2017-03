Actualidade

O advogado indicado pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) para a renovada Comissão Arbitral (CA) da Liga colocou hoje o lugar à disposição, após críticas à sua idoneidade.

"Porque acima de tudo entendo que deve ser preservada a imagem de qualquer órgão de que faça parte, apresento ao SJPF e à Liga de clubes imediata disponibilidade para renunciar ao cargo que assumi, caso qualquer uma das instituições considere que a controvérsia gerada com a minha designação e tomada de posse afete o funcionamento da CA", justificou João Pinheiro, em comunicado divulgado pelo SJPF.

Em causa, as reações contrárias à sua tomada de posse como 'árbitro' da CA, relacionadas com comentários que João Pinheiro, assumido sócio do Benfica, desde 1979, produziu na sua página pessoal do facebook, em momento anterior ao início de funções.