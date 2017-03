Actualidade

O Ministério das Finanças disponibilizou hoje a lista de entidades beneficiárias da consignação de IRS, que este ano inclui, pela primeira vez, entidades culturais, como possíveis destinatárias desses valores, como estabelecido pelo Orçamento do Estado para 2016.

A lista, disponível no Portal das Finanças, totaliza perto de 3.500 entidades, tendo a agência Lusa identificado perto de uma centena, na área da Cultura, a quem os contribuintes vão poder atribuir, pela primeira vez, 0,5 por cento da liquidação do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares (IRS) de 2016.

O Grupo dos Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga e o Círculo José de Figueiredo - Amigos do Museu Nacional Soares dos Reis são as duas associações, ligadas a museus nacionais, que surgem na lista, à semelhança de instituições como as fundações Centro Cultural de Belém, Culturgest, Coleção Berardo, Casa de Mateus, Cupertino de Miranda e José Saramago, a Fundação de Serralves, a Casa da Música e a Fundação EDP, a Fundação Arpad Szénes - Vieira da Silva e as fundações Oriente, Ricardo Espírito Santo Silva, Museu do Douro e Círculo de Leitores.