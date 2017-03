Papa

O Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, está disponível para visitar Portugal "quando for convidado" e, se coincidir com a deslocação do papa Francisco ao santuário de Fátima, "muito melhor", afirmou hoje um governante equato-guineense em Lisboa.

"O meu Presidente, o meu Governo está disposto [a visitar Portugal] quando o Governo português o convide", disse o terceiro vice-primeiro-ministro da Guiné Equatorial, Alfonso Nsue Mokuy, que hoje participou numa conferência sobre direitos humanos e pena de morte na Guiné Equatorial, na sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Lisboa.

Questionado pela Lusa se Obiang tenciona deslocar-se a Fátima por ocasião da visita do papa, a 12 e 13 de maio, o ministro respondeu: "Se [esse convite] coincidir com a visita do papa, muito melhor".