Actualidade

O PS e o Bloco de Esquerda vão apresentar as conclusões do grupo de trabalho sobre sustentabilidade da dívida externa no dia 26 de abril, na Assembleia da República, mas o Governo não se vinculará ao documento.

No âmbito do acordo para a viabilização do Governo minoritário socialista, em novembro de 2015, PS e Bloco de Esquerda subscreveram uma declaração conjunta que previa a constituição de vários grupos de trabalho programáticos, com elementos das duas forças políticas.

Neste momento, de acordo com uma nota enviada à agência Lusa pela Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, estão concluídos os relatórios dos seguintes grupos de trabalho PS/Bloco de Esquerda: Plano Nacional contra a Precariedade; estudo sobre pensões não contributivas, estrutura da proteção social e avaliação das medidas de combate à pobreza; custos energéticos; políticas de habitação, crédito imobiliário e tributação do património imobiliário; e política fiscal.