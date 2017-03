Actualidade

O Governo do Peru condenou hoje a decisão do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela (STJ) de atribuir-se competências parlamentares e ordenou a retirada "de maneira definitiva" do seu embaixador em Caracas.

"O Governo do Peru condena a decisão do STJ de atribuir-se competências parlamentares que correspondem à Assembleia Nacional, medida arbitrária que viola o Estado de Direito e constitui uma rutura da ordem constitucional e democrática na República Bolivariana da Venezuela", explica um comunicado divulgado em Caracas.

Segundo o documento "a decisão adotada pelo mesmo tribunal, a 27 de março, que outorga ao Presidente da Venezuela (Nicolás Maduro), faculdades que correspondem constitucionalmente a outros poderes de Estado, é uma flagrante rutura da ordem democrática nesse país".