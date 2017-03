Actualidade

Um bebé de 18 meses ficou hoje gravemente ferido numa queda de um terceiro andar, em Mirandela, no distrito de Bragança, segundo informações do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O menino foi assistido no local e transportado para o hospital de Bragança, onde por volta das 23:00 estava a ser preparado o transporte para o Hospital de São João, no Porto, segundo adiantou à Lusa fonte da família.

O CDOS de Bragança recebeu o alerta para o acidente por volta das 16:00, com a indicação de uma queda de uma altura de "oito a dez metros" com "uma vítima masculina com cerca de 18 meses".