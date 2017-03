Actualidade

O bebé de 18 meses gravemente ferido numa queda, na quinta-feira, em Mirandela, foi transportado para o Porto numa ambulância com condições especiais, informou a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste.

Contactada pela Lusa, a ULS do Nordeste indicou que a criança saiu do Hospital de Bragança por volta das 23:30 numa ambulância de transporte inter-hospitalar pediátrica com as condições adequadas à condição do doente.

O bebé segue para o Hospital de São, no Porto, depois de ter estado a ser estabilizado, nas últimas horas, no Hospital de Bragança.