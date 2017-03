Actualidade

Funcionários da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar) e alegados simpatizantes do Governo venezuelano agrediram, quinta-feira, um grupo de deputados da aliança opositora Mesa de Unidade Democrática (Mud), junto do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

Os deputados agredidos tinham ido até à sede do STJ em Caracas, para condenar a decisão daquele organismo de atribuir ao próprio tribunal as competências da Assembleia Nacional (AN, parlamento).

"Não vamos acatar uma sentença do STJ que viole a vontade do povo", explicou aos jornalistas o deputado Juan Requesens, junto de um grupo de militares que, a empurrões e golpes, tentou impedir que os deputados avançassem.