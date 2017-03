Brexit

As comunidades das fronteiras entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda estão preocupadas com o impacto do 'brexit' na fronteira, temendo que esta possa voltar a ser imposta, disse hoje a eurodeputada Marisa Matias.

As preocupações são "múltiplas porque, ontem [quinta-feira] a carta assinada pela primeira-ministra britânica coloca a defesa do interesse do povo britânico de uma forma que não salvaguarda de maneira nenhuma as especificidades dos irlandeses, em particular da Irlanda do Norte, mas a preocupação fundamental é a fronteira", afirmou Marisa Matias.

Na quarta-feira, nove meses após o referendo que deu a vitória ao 'brexit', a primeira-ministra britânica ativou o artigo 50 do Tratado de Lisboa, o que significa que o Reino Unido se prepara para abandonar a União Europeia em 2019.