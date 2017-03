Actualidade

O Banco Popular lucrou 11,8 milhões de euros em 2016, menos 69,2% do que no ano anterior, revelou a instituição em informação colocada na quinta-feira no sítio da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na Internet.

A margem financeira, relativa aos juros e rendimentos similares, aumentou 2,7%, para os 123 milhões de euros e com as comissões e serviço de crédito incluídas subiu 5,6%, para os 143 milhões.

O produto bancário - que inclui a margem financeira, as comissões de serviço, os resultados de operações financeiras e de alienação de outros ativos e, ainda, outros resultados de exploração - diminuiu 5,2%, para os 201 milhões de euros.