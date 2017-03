Actualidade

A Comissão de Trabalhadores da RTP denunciou hoje "que se repetem as agressões a trabalhadores" da empresa pública de televisão, após dois jornalistas terem sido agredidos na quinta-feira durante uma reportagem junto a uma escola, em Lisboa.

Um repórter de imagem foi agredido no exterior da Escola Básica dos Lóios, na freguesia de Marvila, no decorrer de uma reportagem relacionada com "a eventual violação de um menor por outro menor", alunos daquele estabelecimento de ensino, supostamente atacado por familiares de uma criança envolvida na alegada violação.

"Hoje [quinta-feira] não foi infelizmente um dia anormal: quer verbalmente, quer fisicamente repetem-se demasiadas vezes as agressões a trabalhadores da RTP. O jornalista repórter Ricardo Mota foi violentamente agredido, tendo recebido assistência hospitalar", refere um comunicado da CT, enviado às redações na noite de quinta-feira.