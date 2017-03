Actualidade

A Câmara de Senadores da Bolívia, pediu ao presidente daquele organismo que ordene a retirada do embaixador boliviano na Venezuela, Luís Trigo, em protesto pela decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) venezuelano de despojar o parlamento das suas funções.

"Na nossa condição de senadores eleitos democraticamente, temos por bem solicitar a sua intermediação para que o Presidente do Estado Boliviano (Evo Morales) ordene a retirada imediata do nosso embaixador na Venezuela, toda vez que naquele país se violou a ordem democrática, pois uma decisão do STJ despojou a Assembleia Nacional das suas atribuições constitucionalmente reconhecidas", afirma.

O Presidente da Bolívia, Evo Morales, é um político manifestamente afeto ao Governo do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.