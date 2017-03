Actualidade

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, Delcy Rodríguez, acusou hoje o Peru de "agredir" a Venezuela ao ordenar a retirada do embaixador e pedir uma reunião da Organização de Estados Americanos (OEA) para debater a crise no país.

"A Venezuela condena categoricamente o comunicado (...) do Governo do Peru sobre assuntos de jurisdição interna venezuelana", escreveu a ministra venezuelana de Relações Exteriores na sua conta no Twitter.

Segundo Delcy Rodríguez "é lamentável que perante os graves problemas que, hoje, sofre o povo irmão do Peru, as suas autoridades se dediquem a agredir a Venezuela".