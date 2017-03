Actualidade

O governo do Presidente da Bolívia, Evo Morales, expressou na quinta-feira a sua "solidariedade a incondicional apoio" à Venezuela, por entender que enfrenta um novo ataque político que visa desestabilizar o Executivo liderado por Nicolás Maduro.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros, "em nome do Governo e do povo boliviano, expressa a sua solidariedade e incondicional apoio à irmão República Bolivariana da Venezuela face a um novo ataque e perseguição política que tenta fraturar a democracia, desestabilizar o governo do Presidente Nicolás Maduro e ignorar a Constituição venezuelana", refere um comunicado da diplomacia boliviana divulgado na noite de quinta-feira.

A mesma nota refere que se está a atentar contra a unidade da América Latina e do Caribe com posições que "respondem a interesses extraterritoriais, com claros atos de ingerência que ferem o Direito Internacional e a convivência pacífica".