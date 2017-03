Actualidade

Três pessoas por hora são vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) em Portugal, doença que continua a ser a principal causa de morte e incapacidade no país, com as mulheres a terem maior risco.

Segundo a Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC), tem-se verificado uma diminuição de incidência (novos casos) de AVC, mas a prevalência (total de casos) tem aumentado, sobretudo porque na última década têm amentado os sobreviventes.

A propósito do Dia Nacional do Doente com AVC, que hoje se assinala, a SPAVC lembra que dos três portugueses que a cada hora sofrem um AVC, um dos quais não sobrevive e, pelo menos, outro ficará com sequelas incapacitantes.