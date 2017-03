Actualidade

O Japão vai levantar hoje e no sábado a ordem de evacuação em mais quatro áreas de Fukushima afetadas pela radiação do acidente nuclear de 2011, o que permitirá o regresso a casa de cerca de 32.000 deslocados.

O Executivo retirou hoje as restrições de entrada em várias zonas das cidades de Kawamata e Namie e da localidade de Iitate, e no sábado vai adotar a mesma medida em Tomioka, o que faz com que as zonas de acesso proibido seriam reduzidas a um terço das decretadas originalmente.

O porta-voz do Executivo, Yoshihide Suga, disse em conferência de imprensa que não é claro o número de pessoas interessadas em regressar a casa, atendendo ao ocorrido noutras localidades, em que as populações já foram autorizadas a regressar às zonas afetadas pelo terramoto e tsunami de 11 de março de 2011, mas foram registadas descidas de população na ordem dos 70%.