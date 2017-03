Actualidade

A Alfândega do Porto vai receber, a partir de hoje, a exposição itinerante "Leonardo Da Vinci - As Invenções do Génio", comissariada pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura, com 64 réplicas de invenções do criador nascido perto de Florença.

"Estarão patentes ao público 64 réplicas de máquinas e engenhos, bem como representações de obras, desenhos e outros protótipos visionários inventados por Leonardo da Vinci e que hoje nos parecem vulgares, como o helicóptero, o tanque de guerra ou o paraquedas", pode ler-se no comunicado da organização da mostra sobre o trabalho do artista que viveu na passagem do século XV para o século XVI.

De acordo com a diretora da exposição, Paula Paz Dias Ferreira, "o propósito desta exposição é despertar a curiosidade, o engenho e o espírito de inovação dos visitantes que vão ser confrontados com a criatividade de um dos maiores génios da humanidade".