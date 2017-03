Actualidade

A presidente do Chile, Michelle Bachelet, manifestou-se hoje, em Lisboa, surpresa e preocupada com a situação na Venezuela, depois das medidas que anularam o funcionamento do Parlamento de Caracas.

"Quero manifestar em nome do povo chileno, preocupação em relação ao que se passa na Venezuela", disse Michelle Bachelet perante os empresários reunidos no seminário empresarial Portugal-Chile, que decorre em Lisboa.

Na declaração antes do início do seminário e aplaudida pelos empresários presentes, a chefe do Estado chilena disse que os acontecimentos na Venezuela a surpreenderam nas "últimas horas".