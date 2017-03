Actualidade

Portugal vai depender a partir de sábado e até ao final do ano da importação de pescado para satisfazer a procura dos portugueses, alertou hoje a associação ambientalista Quercus, aconselhando ao consumo diversificado de espécies.

Em comunicado a propósito do Dia da Dependência de Pescado em Portugal que se assinala no sábado, a Quercus adianta que na origem do problema está a falta de autonomia no abastecimento que resulta de fatores como o excessivo consumo de produtos pesqueiros importados e a sobre-exploração dos stocks europeus.

"Ainda que, para alguns recursos, as medidas de conservação estejam a dar sinais positivos, Portugal, tal como os seus parceiros europeus, transfere a sobre-exploração aos stocks de países terceiros, fragilizados por políticas pouco sensíveis às questões de sustentabilidade na exploração dos recursos marítimos", realça a associação.