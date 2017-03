Brexit

O Reino Unido "deverá honrar" todos os compromissos financeiros assumidos enquanto Estado-membro da União Europeia, disse hoje o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, na apresentação das orientações para as negociações do 'Brexit'.

"Nós devemos assegurar que o Reino Unido honrará todos os seus compromissos financeiros e das dívidas contratadas enquanto Estado-membro", disse Tusk, numa conferência de imprensa em La Valetta.

Para o presidente do Conselho Europeu, que se encontra na capital maltesa, trata-se de "uma questão de justiça para com todos as pessoas, comunidades, agricultores, cientistas, etc..., a quem nós, os 28 [Estados-membros] prometemos e devemos dinheiro".