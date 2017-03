Actualidade

Os sacos de plástico passam a ser pagos em todas as lojas dos Açores a partir de sábado, um ano depois de a medida ter chegado às grandes superfícies comerciais, informou hoje o diretor regional do Ambiente.

"Depois de neste primeiro ano a medida ter abrangido exclusivamente as grandes superfícies comerciais, ou seja, comércio com área superior a 2.000 metros quadrados ou centros comerciais que, no seu conjunto, integrassem uma área superior a 3.000 metros quadrados, a partir de 01 de abril de 2017 a medida é generalizada a todo o comércio a retalho da região", afirmou Hernâni Jorge.

A 01 de abril de 2016, os sacos de plástico nas grandes superfícies comerciais dos Açores começaram a ser pagos a quatro cêntimos.