Actualidade

A União Europeia advertiu hoje que a decisão do Supremo Tribunal da Venezuela de assumir os poderes do parlamento "está a colocar em causa" os poderes constitucionais da assembleia nacional eleita democraticamente pelo povo venezuelano.

A porta-voz da Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros afirmou hoje, na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, que a situação está a ser seguida "de muito perto" por Bruxelas e apontou que a União está a ponderar "as próximas etapas", mas ao ser questionada sobre se as mesmas podem incluir sanções conta as autoridades venezuelanas, disse que "nesta fase é prematuro avançar a natureza dessas etapas".

Maja Kocijancic leu uma declaração da chefe de diplomacia europeia, na qual Federica Mogherini recorda que "o pleno respeito pela Constituição, os princípios democráticos, o Estado de Direito e a separação de poderes são cruciais para que o país possa alcançar uma saída pacífica face à difícil situação que atravessa e recuperar a estabilidade política".