Actualidade

A repetição do julgamento da inspetora da Polícia Judiciária Ana Saltão, acusada de homicídio qualificado, está marcada para 22 de maio, decorrendo a exumação do cadáver da vítima em abril, a pedido do Ministério Público.

A repetição do julgamento, decretada pelo Tribunal da Relação, vai arrancar a 22 de maio no Tribunal de Coimbra e tem sessões agendadas para todos os dias, de manhã e de tarde, até 22 de junho (com exceção das sextas-feiras), informou à agência Lusa um dos advogados da defesa, Rui Silva Leal.

Já a 26 de abril vai decorrer a exumação do cadáver da vítima Filomena Gonçalves, 80 anos, avó do marido de Ana Saltão, por requerimento do Ministério Público.