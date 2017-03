Actualidade

A ministra da Justiça considerou hoje que "a ameaça terrorista na Europa é omnipresente" e que é preciso assegurar "uma grande articulação entre as forças de segurança", trabalho que, disse, está a "ser feito, consistente e coerentemente".

Francisca Van Dunem falava aos jornalistas que a questionaram sobre o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) que, de acordo com o Diário de Notícias e Expresso, indicam um agravamento de alguns factores de risco de ameaça terrorista em Portugal.

Embora recusasse comentar as conclusões do RASI 2016, porque o documento ainda não foi entregue no parlamento, a ministra desdramatizou a situação, dizendo: "Não há nenhuma razão para ficarmos preocupados com a ideia de que há hoje uma ameaça superior. Basicamente, há uma grande concertação ao nível dos serviços e das forças segurança. E obviamente que não se pode excluir que existem riscos".