Actualidade

O eurodeputado Francisco Assis, presidente da delegação do Parlamento Europeu para as Relações com o Mercosul, condenou hoje os últimos desenvolvimentos na Venezuela e disse que é da responsabilidade do presidente Nicolás Maduro "resolver esta situação imediatamente".

Numa declaração divulgada em Bruxelas, o deputado do PS, em nome da delegação para as relações com o Mercosul, observa que "a suspensão da assembleia nacional pelo Supremo Tribunal e as restrições à imunidade parlamentar dos seus membros são uma clara violação de um dos princípios mais básicos do Estado de direito".

Apontando que "a separação de poderes deve ser respeitada por todos", Assis diz que é necessário pôr cobro a "este ataque aos membros da assembleia nacional democraticamente eleitos".