Actualidade

O Novo Banco dos Açores anunciou hoje que encerrou o exercício de 2016 com um resultado líquido positivo de cerca de 1,7 milhões de euros, apesar do "contexto extremamente difícil", tendo captado mais de 2.200 novos clientes.

"Como é sabido, foi no decurso do mandato desta administração que foi aprovada a resolução que extinguiu o BES e permitiu a criação do Novo Banco, que é o acionista de referência do Novo Banco dos Açores, com 57,5% do capital", refere em comunicado o Novo Banco dos Açores, anteriormente Banco Espírito Santo dos Açores.

O Novo Banco dos Açores assume que a liquidação do BES trouxe "muitas dificuldades", que foi possível ultrapassar "com muita resiliência e qualidade", de tal forma que "os indicadores em 2016 encontram-se todos com desempenhos muito positivos".