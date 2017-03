Actualidade

Deathprod, Valgeir Sigurðsson, Fis e Kyoka são os primeiros nomes confirmados para a sétima edição do festival de música eletrónica Semibreve, em Braga, de 27 a 29 de outrubro, anunciou hoje a organização.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a organização explica que o festival, criado ao abrigo da Capital Europeia da Juventude Braga 2012, e que se afirmou como um "evento incontornável" no panorama de música eletrónica nacional, vai repartir-se pelo Theatro Circo, pelo GNRation e pela Casa Rolão.

Na edição de 2017, o Semibreve apresenta em Braga o compositor Helge Sten, que tem vindo a trabalhar como Deathprod desde o início da década de 90, com um espetáculo marcado por "um minimalismo granular e profundamente atmosférico, que atrasa o tempo e explora as mais ínfimas partículas do som".