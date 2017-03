Actualidade

A triatleta portuguesa Vanessa Fernandes disse hoje que não está a pensar no resultado que vai obter na prova feminina da Taça da Europa de triatlo, marcada para sábado em Quarteira, no concelho de Loulé.

"Não vim à procura de resultados. Vim cá para me iniciar no triatlo novamente. Fico muito grata por poder fazê-lo em casa, num local onde tenho recordações espetaculares e vivi momentos lindos", disse a atleta, na conferência de imprensa de apresentação da prova, realizada no calçadão de Quarteira.

A vice-campeã olímpica de 2008, ausente da modalidade há seis anos, competiu, há duas semanas, numa prova de estafetas mistas, em Altura, no concelho de Castro Marim, também no Algarve, mas em Quarteira será o regresso a nível individual e também a provas internacionais.