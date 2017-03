Offshore

O CDS-PP exigiu hoje o envio do relatório da auditoria da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) às transferências para paraísos fiscais, insistindo que o secretário de Estados dos Assuntos Fiscais indicou a conclusão até ao final de março.

Os centristas enviaram um requerimento ao Ministério das Finanças pedindo o envio do relatório "com urgência" para o parlamento.

Depois de confrontada pelos jornalistas com o alargamento do âmbito e dos meios para a realização daquele relatório por parte da IGF, a dirigente e deputada do CDS-PP Cecília Meireles respondeu que o final de março foi o prazo com o qual o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, se comprometeu na Assembleia da República.