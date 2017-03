Actualidade

A bolsa nova-iorquina seguia hoje em queda no início da sessão, com o índice Dow Jones Industrial, o principal indicador, a desvalorizar-se 0,21% minutos depois do arranque das negociações.

Cerca das 14:40 (hora de Lisboa), o tecnológico Nasdaq perdia 0,21% também, ao passo que o índice alargado S&P 500 recuava 0,22%.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina havia encerrado em alta ligeira, mas com novo recorde do Nasdaq, com os investidores a beneficiarem de uma estatística sobre o crescimento da economia norte-americana e da recuperação da cotação do petróleo.