A presidente do Conselho de Finanças Públicas (CFP), Teodora Cardoso, alertou hoje para o facto de Portugal não estar ainda a cumprir as regras europeias a que ficará obrigado após o encerramento do Procedimento por Défices Excessivos (PDE).

O CFP divulgou hoje o relatório 'Finanças Públicas: Situação e Condicionantes 2017-2021', projetando um défice orçamental de 1,7% do PIB este ano e abaixo dos 2% nos próximos quatro anos, num cenário de políticas invariantes e sem assumir eventuais impactos de apoios públicos ao setor financeiro.

Com esta trajetória e sem contabilizar os impactos possíveis do apoio à banca, o CFP admite o encerramento do PDE, mas Teodora Cardoso lembra que Portugal fica com "grande espaço para cobrir em matéria de consolidação estrutural a que fica obrigado".