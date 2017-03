Actualidade

O governo são-tomense advertiu hoje que pode recorrer "às leis da República" para "repor o regular funcionamento das instituições judiciais do país", em greve há 24 dias.

"Reserva-se o direito de, em última instância, e sempre no respeito das leis da República a que todos estão submetidos, repor o regular funcionamento das instituições judiciais do país", refere o Conselho de Ministros num comunicado a que a Lusa teve hoje acesso.

O conselho de ministros reuniu na quinta-feira e "analisou demoradamente" a situação da greve nos tribunais e no Ministério Público, mostrando-se "profundamente preocupado" com o caso e exortando "as partes envolvidas a abdicar de atos que possam comprometer o diálogo e dificultar a busca de soluções".