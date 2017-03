Actualidade

O Ministério da Indústria e Comércio de Moçambique anunciou hoje a retirada do subsídio ao pão, a partir de sábado, considerando que já não se verificam as circunstâncias que determinaram a introdução da compensação aos panificadores.

Em conferência de imprensa hoje em Maputo, Nelson Jeque, porta-voz do Ministério da Indústria e Comércio, disse que o Governo não canalizará mais o subsídio às moageiras, devendo cada padaria fixar o preço em função das regras do mercado.

"Serão as leis do mercado a definir o preço, a procura e a oferta é que vão determinar o custo do pão", declarou Nelson Jeque.